Мобильный оператор "Киевстар" рекомендует пользователям, у которых нет связи из-за сбоя, переходить на национальный роуминг.

Как это сделать на любом телефоне и у любого оператора - в инструкции на картинке.

Напомним, сегодня утром в соцсетях пишут о масштабном сбое у мобильного оператора "Киевстар" в Киевской области, Кропивницком, Львове, Житомире и других городах.

В компании говорят, что произошел технический сбой. "Киевстар" работает над его устранением.

Ранее мы писали, что клиенты компаний "Водафон" и "Киевстар" в Украине получили спам-сообщения с предложением обменять информацию о ВСУ на деньги.

Война в Украине идет уже 657-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продолжают наступление на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. С целью блокирования Купянска россияне пытаются захватить Синьковку. На Лиманском направлении РФ стремится вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

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