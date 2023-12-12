Во вторник, 12 декабря, в Украине идет 657-й день войны с Россией.

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12 декабря

07.35 Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на вторник российская армия атаковала Украину 15 «шахедами». 9 из них были сбиты.

Кроме того, над Запорожской и Днепропетровской областями были сбиты две авиационные крылатые ракеты Х-59.

Куда попали шесть не сбитых «шахедов» пока не сообщается.