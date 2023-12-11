Анализируем итоги 656-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне сегодня продолжают наступление на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, сообщил отвечающий за это участок фронта генерал ВСУ Александр Сырский.

По его словам, с целью блокирования Купянска россияне пытаются захватить Синьковку, а также наступают в направлениях Новоселовского, Стельмаховки, Лимана 1-го и Северска.

На Лиманском направлении РФ стремится вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества. Проводит штурмы в направлении Житловки и Терны.

Под Бахмутом идут атаки севернее и западнее города, добавил Сырский. Украинские и российские военные паблики сообщают, что россияне продвигаются к западу от Бахмута сразу по ряду направлений.

По данным телеграм-канала Deep State, россияне продвинулись восточнее Богдановки (источники противника пишут о "100 метрах от первых домов), а также захватили одну из высот под Хромово. "На распространяемых врагами кадрах виден десант, которому ничего не сделали, дальнейшая зачистка и закрепление сил противника" - пишет паблик.

Также российские войска взяли одну из высот между Бахмутом и Ивановским (это, по данным Deep State, было еще в начале декабря). Телеграм-каналы РФ сообщают также о боях в направлении Григоровки и на северо-запад к Орехово-Василевке. Также они пишут о попытках охвата Клещеевки к югу от Бахмута, а также бои там за одну ключевых высот.

По их данным, замысел российского командования заключается в выходе российских войск на восточный берег канала Северский Донец-Донбасс, после чего армия РФ может либо занять оборону по данной линии, либо попытаться захватить Часов Яр - ключевой укрепрайон ВСУ на пути к агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка.

Вчера стало известно о выводе в тыл из-под Бахмута 3-й штурмовой бригады ВСУ, сформированной ветеранами "Азова". Отмечается, что бригаду вывели на восстановление после почти года изнурительных боев.

Эта бригада была главной ударной силой в наступательных действиях, которые ранее вели ВСУ на данном направлении. И теперь, как видим, на жатом направлении активно наступают россияне, постепенно отбивая потерянные с весны позиции и захватывая новые.

К юго-западу от Авдеевки россияне продвинулись в районе Первомайского, пишет Deep State. В Сети появилось видео массированного обстрела, которые идет по селу.

Южнее Донецка российские войска продвинулись под Новомихайловкой и в Марьинке.

В Новомихайловке колонны противника же заезжают на восточные окраины села. Причина - многие позиции ВСУ разбиты российской артиллерией, сообщает Deep State. Также паблик подтверждает новое продвижение россиян в Марьинке и геолоцировал вчерашние кадры с флагом РФ на северо-западной окраине города.

Военный аналитик газеты Bild Юлиан Репке, говоря о последних событиях на фронте, высказал предположение, что Украина может отступить из ряда населенных пунктов на востоке Украины.

Так он прокомментировал вчерашнее заявление главы Сухопутных войск Сырского - о наступлении РФ по всей длине фронта на востоке Украины. По словам журналиста, генерал озвучил то, что "было ясно наблюдателям-реалистам уже много недель".

"Его комментарии указывают на дальнейший запланированный вывод украинских вооруженных сил. Это, вероятно, коснется Авдеевки, а также Клещеевки, Старомайорского, возможно, даже восточного Купянска и других населенных пунктов", - заявил Репке.

Отметим, что вчера практически то же самое говорил украинский военный Арти Грин - о том, что с уходом в оборону, скорее всего, придется оставить ряд неудобных для защиты позиций.

Теперь о ситуации на юге. Вчера одесское издание "Думская" выпустило материал, где утверждается, что операция ВСУ по удержанию плацдарма на левом берегу Днепра лишена смысла и приводит лишь к большим потерям.

"Матросы переправляются через реку и большинство убивают еще на подходе к берегу. Тех, кто выжил и переправился, утюжат всем, что есть в арсенале России. Людей просто постоянно бросают за реку — волну за волной. Ни о каком прорыве дальше и речи нет, сейчас силы растрачиваются просто на то, чтобы оставаться там. Ради чего? Это имело бы значение, будь у нас продвижение в другом месте. Тогда эти плацдармы отвлекали бы противника. Но нет, в другом месте мы уже обороняемся. Так зачем все это? Командованию необходимо срочно сворачивать эту операцию. Ее явно собирались увязать с наступлением в Запорожской области, но оно уже закончилось. В связи с этим продолжающиеся попытки выбросить морпехов на левый берег — что-то за гранью добра и зла", - пишет "Думская".

Отметим, что похожие оценки с сомнениями в необходимости удержания плацдарма в Крынках такой ценой уже появлялись - в том числе на страницах западных СМИ (со слов украинских военных).

В целом, операция в Крынках - одна из самых загадочных с начала вторжения. Причем со всех сторон.

Со стороны Украины действительно не очень понятен смысл удержания силами нескольких сот бойцов небольшого и полностью простреливаемого плацдарма. Прорыва фронта такими силами достигнуть вряд ли возможно. А оборона плацдарма через реку требует больших жертв.

В российских телеграм-каналах высказывается предположение, что Крынки - это отвлекающий маневр, а на самом деле ВСУ готовят форсирование Днепра крупными силами где-то в другом месте. С другой стороны, россияне плотно следят за правым берегом Днепра, нанося по нему постоянные удары и вряд ли попытка его форсирования в любом месте станет для них внезапностью. И получится та же ситуация, что и с Крынками - создание в лучшем случае небольшого плацдарма, дальнейшее расширение которого будет заблокировано россиянами.

Но немало загадочного и с российской стороны. Небольшой плацдарм в Крынках почти два месяца удерживается под постоянным огнём армии РФ (включая сброс КАБов) силами всего нескольких сот украинских бойцов, против которых воюет тысячи россиян. В российских пабликах объясняют это большим превосходством ВСУ в дронах и в артиллерии. Но ни на одном другом участке фронта такого превосходства у украинской армии нет. Наоборот - везде говорят, что дронов и снарядов значительно больше у россиян. И не очень понятно, почему на одном из направлений ситуация кардинально иная.

И ещё важный момент: после гибели Пригожина практически прекратились разборки через телеграм-каналы между российскими командирами. Но опять же, за одним исключением: левобережье Херсонской области. Ещё с лета остатки пригожинской сетки телеграм-каналов вели кампанию против бывшего командующего группировкой "Днепр" Макаревича. В октябре его сняли с должности и новым командующим назначили генерала Теплинского, которого ранее называли одним из руководителей внутриармейской оппозиции Шойгу и Герасимову.

Но теперь уже и Теплинского некоторые паблики начинают "мочить", а недавно прошел слух о его отставке, который пока не подтвердился.

То есть, как мы уже писали, ситуация на левом берегу Херсонской области, возможно, имеет и некую подковерную политическую составляющую, связанную с не до конца сглаженными после провала мятежа Пригожина противоречиями внутри российского военно-политического руководства. Хотя и не факт, что они по итогу окажут значительное влияние на ход боевых действий.

Обстрел Киева

Ночью по Киевской области и столице россияне нанесли удар из восьми баллистических ракет. Как сообщают Воздушные силы, все ракеты были сбиты. Они летели из Брянской области РФ.

В Киеве от падения российской ракеты образовалась огромная воронка посреди частного сектора. Помимо разрушения жилого дома, были повреждены энергообъекты. Без света остались 120 потребителей, сейчас им свет уже вернули.

Куда наносился этот удар - не сообщается. Но тот факт, что использовалась баллистика, подтверждается характером воздушной тревоги, которую объявили уже после первых взрывов. Киевляне начали сообщать о них в районе четырех утра.

"Это происходит уже не в первый раз, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально – считанные минуты для того, чтобы отреагировать ПВО и их уничтожить", – рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Отметим, что до появления западных систем ПВО Украина практически не сбивала баллистических ракет. Также известно, что львиная доля этих систем прикрывает Киев. Поэтому нельзя исключать, что удар наносился в том числе с целью вскрыть позиции тех же и проверить их работу "Пэтриотов".

Западная помощь

Британия решила передать Украине два минно-поисковых корабля класса Sandown. По заявлению Лондона, эти корабли "помогут спасти жизни на море и откроют жизненно важные экспортные маршруты".

Минно-поисковые корабли класса Sandown могут играть также роль патрульных. Они вооружены 30-мм пушкой и пятью пулеметами разных калибров. Но по основному своему функционалу это минные тральщики. То есть скорее всего цель передачи - разминирование коридора для прохода судов в украинские порты, а не сражения с Россией на море.

Напомним, что ранее поставку военных кораблей от союзников анонсировал президент Зеленский.

Из Германии идут не слишком утешительные новости по снарядам - в следующем году ФРГ сможет поставить Украине только 200 тысяч единиц, заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Ранее в ЕС планировали поставить Украине миллион снарядов, но позже признались, что неспособны выполнить этот план.

В Европе тем временем растет тревога из-за пустых арсеналов, пишет The Wall Street Journal.

"Сокращение бюджета и разрушение оружейной промышленности привели к опустошению вооруженных сил", - говорится в статье.

У армии Британии, ведущего военного союзника США в Европе, есть на вооружении всего около 150 танков и, возможно, дюжина исправных дальнобойных артиллерийских орудий. У Франции - менее 90 единиц тяжелой артиллерии - примерно столько РФ теряет ежемесячно в Украине. Армии Германии хватает боеприпасов на два дня боя. У Дании нет ни тяжелой артиллерии, ни подводных лодок, ни систем ПВО.

Десятилетиями страны Запада мирились с ослаблением своих армий, поскольку рассчитывали на США, которые на 70% финансировали НАТО. "Однако тревога растет по мере того, как Америка занимает все более изоляционистскую позицию, а понимание потенциальной угрозы Европе со стороны РФ вновь возникает после почти двух лет боев в Украине", - говорится в статье.

Судя по опросам, в США действительно нарастают указанные тенденции. Почти половина американских избирателей считает, что Вашингтон тратит слишком много на помощь Украине. Так ответили 48% участников опроса Michigan Ross для Financial Times.

27% сказали, что помощь является достаточной, а 11% хотели бы ее увеличить. Сторонники республиканцев более скептически к помощи Украине: 65% выступили за ее сокращение. Среди демократов - 32%, независимых - 52%.

Розовые очки

Сегодня Владимир Зеленский совершит визит в США, откуда он прибудет из Аргентины (там он посетил инаугурацию нового президента Хавьера Милея). В Вашингтоне завтра будет встреча с Байденом и сенаторами.

Выступит ли Зеленский в Сенате - неизвестно. Однако его уже пригласили встретиться лидеры сенатских фракций Чарльз Шумер (демократы) и Митч МакКоннелл (республиканцы).

Также у него запланирована встреча со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Но выступления в самой Палате и широкоформатных встреч с конгрессменами пока нет в графике.

Напомним, сейчас в Вашингтоне обсуждается законопроект о пакете помощи Украине, который пока не удается проголосовать в Конгрессе из-за отсутствия согласия между Демпартией и республиканцами.

Ключевым препятствием является контролируемая республиканцами Палата представителей, которая, к слову, в конце этой недели уходит на каникулы. И, если до 15 декабря она не утвердит помощь Киеву - на что шансов откровенно говоря мало - то дальше этот вопрос переносится уже на следующий год.

Видимо, поэтому, Байден снова пригласил Зеленского - хотя украинский президент совсем недавно, в конце сентября, был в США. То есть, видимо, задействуются все средства для убеждения республиканцев.

По этому поводу в западной прессе продолжают витать мрачные настроения. Вчера мы приводили целый ряд статей, где говорится о катастрофичности нынешней ситуации и росте шансов РФ на победу в войне. А сегодня вышла статья, где Зеленского по сути призывают реально взглянуть на ситуацию с войной и "рассказать правду" жителям Украины.

"Украинцы подвергают сомнению "розовые" речи Владимира Зеленского", - с таким заголовком опубликован материал в Financial Times. "Отсутствие реализма" в посланиях президента подрывает доверие к нему, заявили изданию бывшие и нынешние советники ОП.

Они описывают информационную политику власти как "Мы движемся вперед" - с целью сохранить оптимизм внутри страны и за рубежом.

"Эта политика применяется на всех государственных уровнях, от министерств и местных администраций до военного командования, и включает строгую цензуру плохих новостей, таких как количество украинских потерь или успешные российские удары", - пишет FT.

Но в этом году такая коммуникационная стратегия создала раскол между ОП и военным руководством, поскольку Украина добилась скромных военных достижений, а поддержка Запада ослабевает. "Нам нужно добавить больше реализма. И мы должны проявлять в этом такую же смелость, как и 24 февраля [2022 года]", — сказал человек, связанный с президентской коммуникационной стратегией.

Военные лидеры говорят, что разрыв между официальными заявлениями и ситуацией на фронте является все большим и, следовательно, не мотивирует украинцев и западных партнеров.

Но Зеленский рассматривает оптимистическое послание как единственный способ успокоить сомневающихся в Украине и на Западе, а также укрепить доверие украинского бизнеса. "Если мы настроены пессимистично, мы можем ожидать, что [люди] перестанут развивать свой бизнес в Украине и перестанут платить налоги, и у нас не будет достаточно денег, чтобы продолжать борьбу", — сказал анонимно чиновник.

Однако, как видим, на Западе ситуацию понимают в рамках официальных нарративов телемарафона. Сенатор-республиканец Джеймс Вэнс в эфире CNN вчера заявил, что США "нужно признать", что Украине придётся уступить России территории.

"В интересах Америки признать, что Украине придётся уступить часть территории русским, и нам нужно положить конец этой войне. В том, что касается украинского вопроса: все, у кого есть голова на плечах, знают, что это закончится переговорами. Идея о том, что Украина вернёт Россию к границам 1991 года, была абсурдной, никто в это в действительности не верил", - заявил сенатор.

О том, что Запад склоняет Украину к переговорам, сегодня снова написал журналист Bild Юлиан Репке. Он упрекнул Запад за отсутствие военной помощи и объяснил это явление так: "Не надо быть гением, чтобы увидеть, что Запад хочет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией".

Почему на Западе сейчас многие пишут о необходимости скорейшего прекращения войны, мы анализировали в отдельном материале.

При этом на Западе, да и в Украине в последнее время все чаще заявляют, что Путин не хочет идти на переговоры и на перемирие. В зарядных СМИ это связывают с его ожиданиями победы Трампа на выборах.

Сегодня второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что считает нереалистичным, что Путин пойдет на мирные переговоры по Украине..

"Путин не может подписать документ, в котором говорится, что он не получил того, что хотел. Ему придется объяснить это русскому народу. Он лидер России", - заявил Кучма.

Отметим, однако, что Путину переговоров о мире сейчас никто не предлагает. Позиция и Украины, и ее западных союзников остаются прежними - никаких переговоров и перемирий до вывода российских войск на границы 1991 года.

Сегодня на эту тему высказалась глава МИД Германия Анналена Бербок.

Она заявила, что заморозка конфликта в дальнейшем приведет к потере Украиной суверенитета, а также сохранению российской угрозы для безопасности Европы. По ее словам, перемирие в Украине приведет к усилению России и восстановлению ее военного потенциала.

Свою позицию против перемирия по линии фронта сегодня повторил и Владимир Зеленский.

"Украина хочет восстановить свою целостность, это восстановить мир на нашей земле. Потому что есть оккупированные люди. А что мы должны, кинуть их? Как я могу договариваться с Путиным, с российской стороной, если есть оккупированные люди", - заявил Зеленский.

О том, какова может быть в реальности позиция Путина по окончанию войны в Украине мы подробно анализировали здесь.