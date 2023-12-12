Во вторник, 12 декабря, украинцы сообщают о проблемах с работой еще одного мобильного оператора - Vodafone.

Как пишут пользователи, перестало работать мобильное приложение. Сайт тормозит.

Появились проблемы с оплатой услуг. Абоненты пополняют счет (некоторые сразу на год), деньги с карты списывает, а на счет они не приходят. Пропадают бонусы.

Водафон заявил, что у них наблюдается всплеск активности из-за падения сети Киевстара, и система не выдержала.

Также Монобанк заявил, что подвергается массированной DDoS атаке 12 декабря. Объект атаки точки входа на Amazon (Банки, сайт).

Позже сооснователь Монобанка Олег Гроховский сообщил, что хакерская атака была отбита.

Напомним, что сегодня масштабный сбой в Киевстаре.

В компании мобильного оператора сообщили, что причиной стала хакерская атака.

Сбой может повлиять не только на мобильный интернет, но и на работу некоторых терминалов и банкоматов Приватбанка.

Ожидается, что последствия сегодняшнего сбоя будут устранены через несколько часов.

А пока "Киевстар" рекомендует пользователям, у которых нет связи из-за сбоя, переходить на национальный роуминг.