В приложении Monobank произошел технический сбой. Мобильное приложение, к которому привязаны счета, не загружается.

На сбой жалуются пользователи. Информацию о неполадках подтвердили в самом банке.

"Извините, пожалуйста, сейчас есть сложности на нашей стороне, которые могут отразиться на вашей работе с приложением или с проведением платежей. Данный вопрос уже передан на максимально высокий уровень, и наши специалисты работают, чтобы как можно скорее исправить. Пожалуйста, дайте нам немного времени", — прокомментировал "Стране" проблемы менеджер Monobank Александр.

Также он добавил, что внешнего взлома или вторжения хакеров не наблюдалось. Речь идет о внутреннем техническом сбое в Monobank. Его карты в торговых сетях также могут не работать. Сколько именно времени может потребоваться на решение проблемы, неизвестно.

"Этот вопрос находится в работе. К сожалению, нет четких сроков решения вопроса", - сказал Александр.

Однако спустя час после появления волны сообщений о сбоях соучредитель банка Олег Гороховский заверил, что работу приложения Monobank восстановили.

Напомним, это второй технический сбой в работе приложения Monobank за последнюю декаду. Последний был зафиксирован 20 июля. Неполадки в его работе случались и зимой.

В июне украинцы жаловались на сбой в работе "Приватбанка".