Нацбанк отозвал лицензию у IBOX Bank, говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

"Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины", – сообщает регулятор.

Тем временем Monobank уже попросил своих клиентов пополнять карты не через терминалы IBOX, а другими способами.

Через терминалы IBOX, которых была обширная сеть по всей Украине, пополнить карточку Монобанка можно было без комиссии.

Ранее Нацбанк сообщал, что треть украинских банков убыточные, и некоторым структурам потребуется денежная поддержка.

Убыточными оказались в том числе два госбанка: "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк". Ущерб убыточных банков составил 20,8 млрд грн. Однако в целом по итогам минувшего года совокупно банковская система вышла на прибыль 24,7 млрд грн, в основном за счет Приватбанка (показал прибыль 30,3 млрд грн).

Также мы рассказывали, как НБУ подталкивал украинские банки поднять населению ставки по гривневым депозитам. Для этого регулятор во второй раз с начала 2023 года ужесточил требования к обязательным резервам финучреждений, которые те формируют при привлечении средств вкладчиков: с 11 марта финансистам придется больше замораживать денег при получении их на свои счета и нельзя будет использовать ОВГЗ (до 50%) из бенчмарка Национального банка на повышенный резерв.