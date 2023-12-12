Сбой в сети "Киевстара" может повлиять на работу некоторых терминалов и банкоматов "Приватбанка".

Об этом заявил представитель банка.

"Некоторая часть всех банков, банкоматов и POS-терминалов работают на мобильных картах. Для терминалов, которые работают на карточках Киевстара, конечно, эта проблема влияет на их работу", - заявил представитель банка.

Ранее утром, 12 декабря, стало известно о масштабном сбое у мобильного оператора "Киевстар". Позже появился официальный комментарий Киевстара по поводу проблем со связью. Говорят, что произошел технический сбой. Компания работает над его устранением.

Мобильный оператор "Киевстар" рекомендует пользователям, у которых нет связи из-за сбоя, переходить на национальный роуминг.

Война в Украине идет уже 657-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продолжают наступление на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. С целью блокирования Купянска россияне пытаются захватить Синьковку. На Лиманском направлении РФ стремится вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

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