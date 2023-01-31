Украина уже в этом году может присоединиться к зоне роуминга ЕС.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил журналист Рикард Йозвяк в Твиттере.

"Высокопоставленный чиновник ЕС утверждает, что законодательство, позволяющее Украине стать частью зоны, свободной от мобильного роуминга ЕС, может быть принято уже в этом году", - пишет журналист.

Единое роуминговое пространство позволит осуществлять звонки между Украиной и странами ЕС без дополнительных расходов и позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом в Европе по домашним тарифам.

Напомним, что с начала войны в Европе и так действует бесплатный роуминг для украинских беженцев. Летом он должен был закончиться, но Еврокомиссия призвала операторов ЕС продолжить поддержку украинцев.

Около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С украинской стороны это соглашение поддерживают "Киевстар", Vodafone и lifecell.

Таким образом украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, могут звонить родным по ценам украинских операторов.

По данным ООН, число украинских беженцев в Европе вскоре достигнет отметки в 8 млн человек.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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