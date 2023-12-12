Утром 12 декабря в соцсетях пишут о масштабном сбое у мобильного оператора "Киевстар".

Не открывается также сайт компании.

Об отсутствии связи, а также домашнего интернета пишут в соцсетях "Киевстара" жители Киевской области, Кропивницкого, Львова, Житомира и других мест.

Ранее мы писали о том, что бывший госсекретарь США Помпео войдет в совет директоров "Киевстара".

Война в Украине идет уже 657-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продолжают наступление на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. С целью блокирования Купянска россияне пытаются захватить Синьковку. На Лиманском направлении РФ стремится вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

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