Работа мобильного оператора "Киевстара" может быть восстановлена через несколько часов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Только что вспомнили о "Киевстаре". Как раз завершилось совещание по этому поводу. Надеюсь через несколько часов восстановится. Желаем коллегам успеха, потому что все от них зависим", — сказал он журналистам.

Напомним, сегодня утром стало известно о масштабном сбое у мобильного оператора "Киевстар".

Позже появился официальный комментарий "Киевстара" по поводу проблем со связью. В компании заявили, что их сеть упала из-за мощной хакерской атаки. Оператор обратился за помощью к правоохранителям и профильным госслужбам. Они сейчас и работают в офисе компании.

"Киевстар" рекомендовал пользователям переходить на национальный роуминг. Но люди жалуются, что это не помогает.

Кроме того, сбой в сети "Киевстара" может повлиять на работу некоторых терминалов и банкоматов "Приватбанка".

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