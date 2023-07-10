Еврокомиссия продлила бесплатный роуминг для украинцев еще на год. Соглашение между 22 европейскими и семью украинскими операторами было впервые подписано в апреле 2022 года. Оно предусматривает взаимное понижение тарифов в роуминге.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссия призвала всех операторов присоединиться к соглашению.

Параллельно идет процесс полноценного присоединения Украины к зоне роуминга ЕС.

Напомним, в Болгарии продлили программу приема украинских беженцев до конца сентября. А в Латвии продлили временную защиту для украинских беженцев до конца 2023 года.

Война в Украине идет уже 502-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 10 июля 2023 года в своем онлайне.

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