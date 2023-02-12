В Евросоюзе продлили действие бесплатного роуминга для украинцев. Находясь в странах ЕС, можно будет звонить по действующим в Украине тарифам.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Соответствующее соглашение еще на полгода продлили 27 украинских и европейских операторов мобильной и фиксированной связи.

Услуга доступного роуминга для украинцев в Европе активируется автоматически и распространяется как на звонки в Украину, так и наоборот. Необходимо только оплачивать свой тарифный пакет.

Кроме того, в Евросоюзе подтвердили готовность одобрить изменения, которые позволят ввести свободный роуминг на постоянном основании.

Напомним, недавно журналист Рикард Йозвяк сообщил, что Украина уже в этом году может присоединиться к зоне роуминга ЕС. Единое роуминговое пространство позволит осуществлять звонки между Украиной и странами Евросоюза без дополнительных расходов и позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом в Европе по домашним тарифам.

Ранее мы писали, что в Германии призвали к равномерному распределению украинских беженцев по всему Евросоюзу.