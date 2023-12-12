Некоторые украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в центральный офис "Киевстара", чьи пользователи остались без связи, с утра пришли с обысками силовики.

По их данным, проводятся обыски и изъятие документов. В рамках какого дела, не сообщалось.

Другие СМИ сообщили, что причиной массового технического сбоя стала хакерская атака на ядро "Киевстара". Их источники опровергают информацию об обысках.

Позже в самом Киевстаре заявили, что их сеть упала из-за мощной хакерской атаки.

"Утром 12 декабря сеть связи Киевстара стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет", - сообщили в пресс-службе компании.

Оператор обратился за помощью к правоохранителям и профильным госслужбам. Они сейчас и работают в офисе компании. Это о них СМИ писали, что там проводится обыск.

Напомним, сегодня утром стало известно о масштабном сбое у мобильного оператора "Киевстар". Позже появился официальный комментарий "Киевстара" по поводу проблем со связью. Говорят, что произошел технический сбой. Компания работает над его устранением.

"Киевстар" рекомендовал пользователям переходить на национальный роуминг. Но люди жалуются, что это не помогает.

Кроме того, сбой в сети "Киевстара" может повлиять на работу некоторых терминалов и банкоматов "Приватбанка".

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