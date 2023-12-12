"Киевстар", крупнейший мобильный оператор в Украине, сейчас активно устраняет последствия кибератаки, которая привела к отсутствию доступа в интернет и услуг связи для абонентов компании. В настоящее время не установлены окончательные сроки восстановления сервисов.

Об этом заявил гендиректор компании Александр Комаров.

"Война с РФ имеет много измерений и одно из них в киберпространстве. К сожалению, сегодня утром стал целью сверхмощной кибератаки, в результате которой недоступны услуги связи и доступа в интернет. Пока что сроки восстановления сервисов окончательно не понятны. Работаем над устранением последствий этой атаки, чтобы как можно быстрее возобновить связь", - сказал гендиректор компании.

Ранее министр инфраструктуры Кубраков заявил, что работа "Киевстара" может быть восстановлена через несколько часов.

Сегодня утром стало известно о масштабном сбое у мобильного оператора "Киевстар".

Позже появился официальный комментарий "Киевстара" по поводу проблем со связью. В компании заявили, что их сеть упала из-за мощной хакерской атаки. Оператор обратился за помощью к правоохранителям и профильным госслужбам. Они сейчас и работают в офисе компании.