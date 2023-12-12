Из-за мощной кибератаки на украинского мобильного оператора "Киевстар" была частично разрушена его IT-инфраструктура. Определить окончательные сроки восстановления сервисов пока сложно, но они будут немаленькими.

Об этом сообщил гендиректор компании Александр Комаров в эфире телемарафона.

Он заявил, что устроившие эту кибератаку стремились нанести максимально возможный вред IT-инфраструктуре оператора и разрушить ее. По его словам, специалисты компании не имеют доступа к системам, так как весь периметр, который защищает специальная директория, полностью разрушен. Приходится физически подключаться через патч-коды к каждому элементу сети, чтобы диагностировать степень нанесенного вреда.

В то же время Комаров заверил, что утечки персональных данных пользователей не произошло.

"Очень мощная хакерская атака на интеллектуальную инфраструктуру компании, отчасти разрушена IT-инфраструктура. Поэтому мы прорабатываем вопрос о том, сколько времени займет восстановление. И никаких стейтментов мы еще не делали", – заявил глава компании.

Ранее Комаров уже сообщал, что пока не установлены окончательные сроки восстановления сервисов.

Напомним, сегодня утром стало известно о масштабном сбое у мобильного оператора "Киевстар".

Позже появился официальный комментарий "Киевстара" по поводу проблем со связью. В компании заявили, что их сеть упала из-за мощной хакерской атаки. Оператор обратился за помощью к правоохранителям и профильным госслужбам. Они сейчас и работают в офисе компании.