Украинские операторы мобильной связи Vodafone и Lifecell предупреждают абонентов о трудностях из-за большой нагрузки в связи с падением "Киевстара".

Об этом они сообщили на своих страницах в Фейсбуке.

В Lifecell заявляют, что работа сети стабильна, но некоторые сложности могут возникнуть с пополнением счёта и активацией новых абонентов, работой сайта, а также приложения.

Vodafone сообщил, что из-за большой нагрузки на каналы обслуживания сегодня у некоторых абонентов могут быть ограничения в использовании этих каналов. При этом с мобильными услугами всё хорошо, сеть работает как обычно.

Ранее были названы сроки восстановления полноценной работы "Киевстара".

"Информации для открытого распространения нет. Всем сотрудникам категорически запрещено что-либо говорить о событиях. <...> Если произошло уничтожение данных на сетевых элементах, то восстановление производится из бэкапов (архивов) на серверах. Если уничтожены и они, тогда достаются аварийные архивы, порой даже на "магнитных лентах" или "низкоскоростных" носителях информации. Восстановление с таких носителей чисто физически требует много времени <...>", - комментирует эксперт.

Мы также сообщали, что сбой "Киевстара" может повлиять на работу терминалов и банкоматов Приватбанка.