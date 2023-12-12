Официальная версия сегодняшнего глобального сбоя в сети украинского мобильного оператора "Киевстар" - хакерская атака, в которой СБУ подозревает российские спецслужбы.

В тоже время, в украинских и, в ещё большей степени, российских соцсетях и телеграмм-каналах активно ходит и конспирологическая версия о том, что произошедшее ЧП якобы связано не с хакерской атакой, а с намерениями украинских властей национализировать "Киевстар", слухи о чём ходят уже довольно давно.

Напомним, "Киевстаром" владеет компания VEON, а одним из её бенефициаров СМИ называют российского олигарха Михаила Фридмана, против которого в Украине ввели санкции, а сам он недавно вернулся в Москву.

Ранее за связь с Фридманом уже национализировали "Сенс-банк" (бывший Альфа-банк Украина), а недавно Зеленский ввёл санкции СНБО против ещё девяти юрлиц, также связанных с олигархом и его партнёрами. В частности, в отношении компаний, аффилированных с производителями минеральных вод "Миргородская" и "Моршинская".

В СМИ неоднократно в последнее время появлялась неофициальная информация, что украинские власти намерены национализировать и "Киевстар".

О том, что тучи над мобильным оператором сгущаются говорило и октябрьское решение Шевченковского районного суда Киева, который арестовал акции Киевстара, как принадлежащие структурам, связанным с Фридманом. Правда, позже, суд изменил своё решение и распространил арест только на часть акций.

Но, вероятно, владельцы "Киевстара" оценили угрозу национализации или наложения санкций как очень серьёзную, а потому предприняли экстраординарные меры для спасения своего актива - в Совет директоров компании в ноябре был введён американец Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря США при Трампе.

Вместе с тем, слухи о том, что "Киевстар" всё же намерены национализировать, продолжали циркулировать.

Исходя из этого и возникла конспирологическая версия, что глобальный сбой в "Киевстаре" не является следствием хакерской атаки извне, а имеет внутреннее происхождение. Как бы по принципу "не доставайся же ты никому". Либо в качестве пробно-демонстрационного шага с целью предупредить украинские власти о возможных последствиях национализации.

Отметим, что никаких чётких подтверждений данная версия не имеет.

Ранее мобильные операторы Vodafone и Lifecell предупредили о трудностях в работе после падения "Киевстара".

Также стало известно, что из-за кибератаки была частично разрушена IT-инфраструктура "Киевстара".