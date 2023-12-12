Оператор мобильной связи "Киевстар" объявил о частичном возобновлении услуг фиксированной связи.

Сообщение об этом появилось на странице компании в Фейсбуке.

Сообщается, что надеется на завершение основных восстановительных работ уже завтра.

Работа сервисов "Киевстар" будет возобновляться постепенно, о чём оператор будет уведомлять по мере их доступности.

Ранее стало известно, что полное восстановление связи "Киевстар" в Украине может занять до недели. Взломщики повредили главный пункт управления всей сетью оператора и удалили конфигурации на транзитных базовых станциях - главных узлах, от каждого из которых работают несколько ретрансляционных станций.

Как сообщил гендиректор компании, из-за кибератаки у "Киевстара" была частично разрушена IT-инфраструктура. По его словам, специалисты компании не имеют удалённого доступа к системам, так как весь виртуальный периметр, который защищает специальная программа, полностью разрушен. Приходится физически подключаться через патч-коды к каждому элементу сети, чтобы диагностировать степень нанесенного ущерба.