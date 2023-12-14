Из-за недавней атаки на компанию "Киевстар" пользователям мобильного оператора советуют сменить пароли.

Рекомендацию дал в комментарии украинскому СМИ соучредитель компании Cyber Unit Technologies Егор Аушев.

"Если что-то происходит, чего вы не понимаете, не лишним будет сменить пароли на тех ресурсах, которыми вы пользуетесь. Регулярно происходят кражи данных. Мы находимся в состоянии войны, кибервойны, в частности", - напомнил специалист.

Аушев добавил, что абонентов "могут взломать, чтобы получить доступ к военным, или соцсетям вашим, и понять, где находится тот или иной человек.

"Каждый человек сейчас является элементом национальной киберустойчивости. Это важно помнить", - заявил эксперт.

Между тем представитель "Киевстара" Ирина Леличенко заверила, что 90% базовых станций оператора в рабочем состоянии.

В Фейсбуке она развеяла слухи о том, что "хакеры "убили" не только главный пункт управления всей сетью, но и снесли конфигурации на базовых станциях".

"Это чушь. Более 90% базовых станций "Киевстара" на подконтрольной Украине территории в трудоспособном состоянии", - написала она.

Леличенко сообщила, что у компании "не один главный пункт управления сетью".

"Сейчас сеть "Киевстар" восстанавливается после самой масштабной в телеком-отрасли кибератаки. Абонентам по всей Украине доступна голосовая связь, также работает услуга "Домашний интернет", - добавила она.

Ранее экс-руководитель компании "Киевстар" Петр Чернышев заявил, что у оператора было повреждено около 30% виртуальной сети.

"Поражен самый глубокий софт, внутренние системы", - отметил он.

А президент компании анонсировал, что "Киевстар" в ближайшее время начнет запускать работу мобильного интернета.