Некая российская хакерская группировка "Солнцепек", которая взяла на себя ответственность за атаку на "Киевстар", заявила об уничтожении 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, всех систем облачного хранения данных и резервного копирования.

Говорят, атаковали оператора, потому что компания обеспечивает связью ВСУ, государственные органы и силовые структуры Украины.

"Киевстар" опровергает информацию, что российские хакеры якобы украли персональные данные украинских абонентов, а также уничтожили компьютеры и сервера компании.

"То, что мы видим на скриншотах из Telegram-каналов – какие-то наугад собранные технологические данные, не принадлежащие к персональным данным наших абонентов. "Киевстар" со всей ответственностью заявляет, что персональные данные абонентов в безопасности. Информация вражеских Telegram-каналов о якобы уничтожении "компьютеров и серверов" "Киевстара" – тоже не соответствует действительности", – сказала спикер оператора Ирина Леличенко в комментарии LIGA.net.

Ранее СБУ заявила, что за хакерской группировкой, которая взяла на себя ответственность за атаку, стоит ГРУ РФ.