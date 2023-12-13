Работа оператора мобильной связи "Киевстара" может быть частично восстановлена уже сегодня.

Об этом сообщает СБУ.

По предварительным расчетам, 13 декабря планируется возобновить фиксированный домашний интернет, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета.

Над этим работают специалисты СБУ, других государственных органов и "Киевстара".

Сообщается, что цифровой инфраструктуре оператора были нанесены критические повреждения, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.

СБУ заявляет, что российская "псевдохакерская группировка" Солнцепек, которая взяла на себя ответственность за атаку, является хакерским подразделением ГРУ РФ, "которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности".

В группировке заявляют, что уничтожили 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования.

Напомним, вчера вечером "Киевстар" объявил о частичном возобновлении услуг фиксированной связи.

Ранее гендиректор компании Александр Комаров сообщил, что из-за мощной кибератаки на "Киевстар" была частично разрушена его IT-инфраструктура.