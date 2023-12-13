В 10 селах Киевской области запускают работу Starlink из-за падения сети "Киевстар", сообщает Киевская ОВА.

"Сейчас речь идет о 10 селах, где живет 3000 человек. В населенных пунктах оперативно организуются точки доступа к сети", - сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

КОВА призывает других мобильных операторов расширить свои зоны покрытия.

"Продолжаются работы по усилению системы оповещения. Районы и громады должны осуществить все возможные меры, чтобы население оперативно получало сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что восстановление связи "Киевстар" в Украине может занять до недели. Хакеры удалили конфигурации на транзитных базовых станциях (главные узлы, от каждого из которых работают несколько ретрансляционных станций). К примеру, в Киевской области находится ориентировочно 1500 базовых станций, из них 150-200 - это транзитные.

Позже стало известно, что "Киевстар" объявил о частичном восстановлении услуг фиксированной связи после атаки.

Как сообщил гендиректор компании, из-за кибератаки у "Киевстара" была частично разрушена IT-инфраструктура. По его словам, специалисты компании не имеют удаленного доступа к системам, так как весь виртуальный периметр, который защищает специальная программа, полностью разрушен. Приходится физически подключаться через патч-коды к каждому элементу сети, чтобы диагностировать степень нанесенного ущерба.