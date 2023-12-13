Хакеры взломали защиту "Киевстара" через учётную запись одного из сотрудников.

Об этом заявил президент компании Александр Комаров в эфире телемарафона.

"Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку была скомпрометирована учётная запись кого-то из сотрудников, и враг смог попасть в середину инфраструктуры компании", - сказал Комаров, добавив, что официальные выводы следствия ему пока неизвестны.

Президент "Киевстара" обратил внимание на то, что вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, "условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".

Комаров также повторил, что на первом этапе компании удалось возобновить голосовые услуги, а остальные она сможет восстановить в течение следующей ночи.

Ранее экс-глава Киевстара рассказал, почему произошёл столь мощный сбой. По его словам, именно из-за того, что хакерами был поражён "глубокий софт", невозможно подключить клиентов "Киевстара" к национальному роумингу.

Перед этим специалисты сообщили, что восстановление связи "Киевстар" в Украине может занять до недели.