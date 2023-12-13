Киберполиция предупреждает, что мошенники пытаются нажиться на абонентах "Киевстара".

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты и распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов оператора.

Также в киберполиции напоминают не переходить по сомнительным ссылкам, а информацию о компенсациях и сроках восстановления получать с официальных источников "Киевстара".

Напомним, в "Киевстаре" опровергли информацию, что российские хакеры якобы украли персональные данные украинских абонентов, а также уничтожили компьютеры и сервера компании.

А экс-руководитель компании "Киевстар" Петр Чернышев сообщил, что вследствие кибер-атаки на "Киевстар" было повреждено порядка 30% виртуальной сети оператора. По его словам, компания начала восстанавливать сеть с нуля, опасаясь, что в оставшихся 70% могут быть какие-то "закладки" от хакеров. Частично остатки старого софта будут использованы для внутреннего расследования действий хакеров.

Ранее СБУ заявила, что за хакерской группировкой, которая взяла на себя ответственность за атаку, стоит ГРУ РФ.