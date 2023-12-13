Пресс-служба "Киевстара" заявляет, что по состоянию на 18:00 специалисты компании начали включение голосовой связи по всей Украине.

Сообщается, что возобновление услуг будет происходить постепенно, поэтому "до конца дня еще возможны кратковременные сложности".

"В этом случае рекомендуем абонентам перезагрузить телефоны и отключить услугу VoLTE – это можно сделать в настройках телефона", – говорится в релизе.

"В настоящее время специалисты компании работают над восстановлением услуг передачи данных и SMS, и мы надеемся, что они также будут восстановлены в течение суток", – сообщает компания.

В то же время из разных городов Украины сообщают, что "Киевстар" после глобального сбоя начинает восстанавливаться связь.

Пока, правда, люди могу только набрать по сотовой связи, интернет не работает.

В разных регионах Украины "Киевстар" заработал по-разному.

Например, в Киеве некоторые читатели сообщают, что могут набрать родных, у которых тоже оператор "Киевстар" всего на несколько секунд, дальше связь прерывается.

В Ровно сообщают, что могут только принимать звонки на "Киевстар", а сами набрать пока не могут, так как гудки пока не идут.

Не исключено, что это связано с перегрузкой линий "Киевстара" после того, как он начал возобновлять работу.

В то же время, пользователи "Киевстар" свободно могут набрать по сотовой связи на номера других украинских операторов.

Напомним, ранее сообщалось, что работа оператора мобильной связи "Киевстара" может быть частично восстановлена уже сегодня.

Ранее гендиректор компании Александр Комаров сообщил, что из-за мощной кибератаки на "Киевстар" была частично разрушена его IT-инфраструктура.

Также "Киевстар" опроверг информацию, что российские хакеры якобы украли персональные данные украинских абонентов, а также уничтожили компьютеры и сервера компании.