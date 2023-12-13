После падения сети мобильного оператора "Киевстар" украинские банки пытаются восстановить работу платежных терминалов (POS-терминалов) в магазинах, аптеках, кофейнях и у других торговцев, чтобы люди могли свободно рассчитываться платежными картами. Вчера и сегодня с этим есть проблемы.

"У нас два терминала двух разных банков (Ощадбанк, Приватбанк), но у обоих подключение через "Киевстар", потому, к сожалению, второй день не можем принимать оплаты картами. Ставили два терминала на случай сбоя в работе одного из банков, но и в голову не приходило, что может упасть связь, потому остались на одном операторе. Из-за чего сейчас просим у покупателей наличные или переносим бронь лекарства наперед, чтобы человек мог снять средства в банкомате", - рассказала "Стране" фармацевт Анна в аптеке на Харьковском шоссе в Киеве.

Как рассказал "Стране" пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга, после падения сети "Киевстар" торговым предприятиям чаще всего предлагают три варианта восстановления карточных платежей:

Крупные торговые сети (супермаркеты, большие магазины) чаще всего переключают на локальных интернет-операторов (проводные или по Wi-Fi).

Владельцам современных POS-терминалов на Android (POS-Smart), которые еще называют "Умная касса", советуют подключиться к местной сети Wi-Fi. Эти аппараты работают не только через мобильный интернет, но и по Wi-Fi, стоят в среднем 7-9 тыс. грн.

Уличным или небольшим торговцам, работающим через ФОП (ФЛП, физлицо-предприниматель), рекомендуют начать принимать карточные платежи покупателей через свои мобильные телефоны, подключенные к ФОП-счетам — при помощи мобильного приложения "Терминал".

После включения такого приложения покупателю достаточно будет прикладывать карту к мобильному и будет происходить платеж (как раньше с классическим POS-терминалом). Но предварительно ФОПовцу нужно вставить в смартфон сим-карту работающего оператора (Vodafone/Lifecell).

Напомним, из-за атаки на "Киевстар" не работает часть терминалов и банкоматов Приватбанка и Ощадбанка.