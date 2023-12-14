"Киевстар" в ближайшее время начнет запускать работу мобильного интернета. Сделать это хотели еще сегодня ночью.

Об этом заявил президент компании Александр Комаров в эфире телемарафона.

"К сожалению, мы пока не восстанавливаемся. Но надеемся, что сегодня во второй половине дня мы начнем восстановление с Западной Украины, регион за регионом осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета", - сказал Комаров.

На данный момент уже полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома. На 99% восстановлены услуги голосовой связи. Она пока недоступна только на правом берегу Киева.

"Полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома. Это примерно 1 млн домохозяйств по всей Украине. Также почти на 99% восстановлены услуги голосовой связи. Мы прямо сейчас заканчиваем последнюю географию - это правый берег Днепра в Киеве", - заявил Комаров.

Ранее специалисты заявляли, что восстановление мобильной сети "Киевстар" после аварийного отключения может занять до недели.

Вчера стало известно, что хакеры взломали сеть мобильного оператора "Киевстар" через учётную запись одного из его работников. Президент "Киевстара" обратил внимание на то, что вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, "условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".