Киевстар сделает следующий месяц бесплатным для всех абонентов. В качестве компенсации за недавний сбой в результате хакерской атаки платить за следующий тарифный пакет не нужно.

При этом компания задонатит на ВСУ 100 млн гривен.

Все сервисы уже полностью восстановлены.

Вчера в Киевстаре был новый сбой, компании сообщила о причине.

"Наша сеть сейчас на стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе услуг", - говорилось в сообщении.

Напомним, что 12 декабря произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар". Он был вызван хакерской атакой. После этого многие пользователи остались без услуг мобильной связи интернета от "Киевстара". Сообщали о сбое в работе некоторых банковских терминалов, работающих на интернете от "Киевстар".

Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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