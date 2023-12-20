Киевстар сообщает причину нового сбоя, которая произошла утром 20 декабря.

"Наша сеть сейчас на стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе услуг", - говорится в сообщении.

При этом компания убрала из сообщения информацию, что не работает мобильный интернет. Но признала проблемы с приложением.

Напомним, утром писали, что абоненты сообщают о новом глобальном сбое в работе "Киевстара". В соцсети они пишут, что у абонентов во многих городах пропала сеть. Называют Харьков, Львов, Ровно и другие города. Массовые жалобы на неработающую связь пользователи "Киевстара" пишут на странице оператора в Facebook. Сообщают, что нет ни интернета, ни мобильной связи.

Позже стало известно, какие области затронул сбой в сети "Киевстар", тогда же заявлялось о проблемах со связью и мобильным интернетом.

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ атакует на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, имея преимущество в вооружении и в количестве личного состава. Под Бахмутом цель РФ - начать наступление на Часов Яр, чтобы в конечном счете выйти на границы Донецкой области. В Харьковской области россияне продолжают штурм в районе Синьковки с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на Купянск.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.