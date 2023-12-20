В среду, 20 декабря, в Украине идет 665-й день войны с Россией.

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20 декабря

08.22 Оккупанты ночью нанесли 2 удара по городу Харькову, предварительно - ракетами С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

– В 01:00 зафиксировано попадание вражеского боеприпаса по жилому объекту.

– В 01:07 – попадание на территорию транспортного гражданского предприятия.

Повреждено имущество. Без пострадавших.

В 01:00 враг нанес удар двумя ракетами С-300 по с. Отрадное Купянского района. Без пострадавших.

В 03:10 произошел вражеский обстрел с. Куриловка Купянского района. Поврежден частный дом.

08.07 Главное из утренней сводки Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений.

Всего враг нанес 1 ракетный и 26 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из рсзо.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину, применив 17 "Шахедов". Все они уничтожены.

Также, в текущие сутки противник нанес очередной авиационный удар 4 ударными "Шахедами". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 3 БПЛА уничтожены.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага вблизи Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 12 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 26 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 13 атак противника.

На Шахтерском направлении враг штурмовых действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Враг предпринял 8 попыток штурмовых действий. Получил отпор и с потерями отступил.

Учитывая недостаточное количество боеприпасов собственного производства, российские оккупационные войска вынуждены использовать поставляемые из северной кореи артиллерийские и минометные заряды низкого качества. Фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов оккупантов, что приводит к потерям вооружения и личному составу захватчиков. В частности, такие случаи зафиксированы в группировке войск "Днепр", где командующим является генерал Теплинский.

07.51 Один из "Шахедов" около полуночи был сбит в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

07.47 Воздушные силы заявляют, что сбили 18 из 19 дронов, которые запустили этой ночью по Украине.

07.35 Ночные ракетные удары в Харькове пришлись по территории транспортного депо.

"Там и так от вражеских обстрелов живого места нет. Это чисто гражданский объект", - заявил мэр города Игорь Терехов.