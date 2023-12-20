В среду, 20 декабря, в Украине идет 665-й день войны с Россией.
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20 декабря
08.22 Оккупанты ночью нанесли 2 удара по городу Харькову, предварительно - ракетами С-300.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
– В 01:00 зафиксировано попадание вражеского боеприпаса по жилому объекту.
– В 01:07 – попадание на территорию транспортного гражданского предприятия.
Повреждено имущество. Без пострадавших.
В 01:00 враг нанес удар двумя ракетами С-300 по с. Отрадное Купянского района. Без пострадавших.
В 03:10 произошел вражеский обстрел с. Куриловка Купянского района. Поврежден частный дом.
08.07 Главное из утренней сводки Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений.
Всего враг нанес 1 ракетный и 26 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из рсзо.
За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину, применив 17 "Шахедов". Все они уничтожены.
Также, в текущие сутки противник нанес очередной авиационный удар 4 ударными "Шахедами". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 3 БПЛА уничтожены.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага вблизи Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили 12 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении отражены 26 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 13 атак противника.
На Шахтерском направлении враг штурмовых действий не вел.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Враг предпринял 8 попыток штурмовых действий. Получил отпор и с потерями отступил.
Учитывая недостаточное количество боеприпасов собственного производства, российские оккупационные войска вынуждены использовать поставляемые из северной кореи артиллерийские и минометные заряды низкого качества. Фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов оккупантов, что приводит к потерям вооружения и личному составу захватчиков. В частности, такие случаи зафиксированы в группировке войск "Днепр", где командующим является генерал Теплинский.
07.51 Один из "Шахедов" около полуночи был сбит в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
07.47 Воздушные силы заявляют, что сбили 18 из 19 дронов, которые запустили этой ночью по Украине.
07.35 Ночные ракетные удары в Харькове пришлись по территории транспортного депо.
"Там и так от вражеских обстрелов живого места нет. Это чисто гражданский объект", - заявил мэр города Игорь Терехов.