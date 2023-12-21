Сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал "фантастикой" предположения Запада о том, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года.

Об этом он написал в Х.

"Средний возраст солдата в их (украинской, – Ред.) армии – 43 года. Сейчас набирают стариков. Катастрофа не приближается – она уже здесь... Фундаментальная проблема войны в Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточном количестве вооружений. Запад считал, что Украина может отбросить Россию к границам 1991 года. Это была фантазия 18 месяцев назад; сегодня это фантастика. Единственный вопрос заключается в том, сколько дальнейших разрушений мы навязываем Украине, прежде чем выступить за мир", – заявил Вэнс.

"Украина не откажется от оккупированных территорий в обмен на вступление в НАТО", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба своим коллегам по странам Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Мы должны продолжать, мы должны продолжать бороться. Украина не собирается отступать. Почему-то всегда легко советовать кому-то другому сдаться и пойти на уступки", - цитирует заявление министра издание The Times.

В тоже время Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы остановить войну, отдав России Крым и Донбасс, но не пойдет на это.