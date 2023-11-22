Украина могла бы остановить войну, отдав РФ Крым и Донбасс, но не пойдет на это.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Да, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. По моему мнению, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план", – сказал Зеленский.

Так он прокомментировал слова Трампа, что он может остановить войну в Украине за 24 часа.

Зеленский сказал, что готов выслушать его предложения, но если они подразумевают сдачу территории, то "это не мирный план".

"Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов с ним встретиться. Конечно, если у него есть чёткий мирный план, он может поделиться им со мной", - сказал президент Украины.

Ранее президент предлагал Трампу приехать в Украину, однако бывший президент США отказался, аргументировав это "конфликтом интересов".

Напомним, Трамп предложил Украине "отдать" России свои русскоязычные регионы. Также он заявлял, что Украина могла отдать России часть территорий и избежать эскалации.