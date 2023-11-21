Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал поздравление украинцев с Днем Достоинства и Свободы, который отмечается 21 ноября.

Он заявил, что на Майдане "фактически произошла первая победа в сегодняшней войне".

"Десять лет назад мы приступили к новой странице борьбы. Десять лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление – против беззакония, попытки лишить нас европейского будущего, против нашей неволи", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, сегодня творится новый виток истории и именно от нашего поколения зависит, какое направление она получит.

"Год за годом, шаг за шагом мы делаем все, чтобы в кругу звезд на флаге ЕС, что символизирует единство народов Европы, сияла и наша звезда – звезда Украины", - рассказал президент.

Также он заявил о недопустимости внутреннего раскола, "когда на смену государственным деятелям приходят политиканы".

"Когда борются за кресла, а не за людей, когда собственно эго становится важнее собственной страны, когда не стоят до конца и к статусу "лидер", "глава", "гетман" добавляется приставка "в эмиграции". Когда врагу удается расколоть внутреннее единство", - заявил Зеленский.

"Только сильные могут быть едиными. Едиными, чтобы стать свободными. Свободными, чтобы быть достойными. Ради новых времен", - подытожил президент.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы, установленный в честь двух революций, состоявшихся в Украине в 2004 и 2013 годах.