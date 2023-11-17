В украинской военной разведке вслед за Владимиром Зеленским также утверждают, что Россия готовит третий Майдан для свержения президента и дестабилизации ситуации в Украине.

Как заявил в комментарии NV представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, "российская информационная атака уже производится".

"Это не одна тема, это параллельно усиление ряда конфликтных событий внутри страны. Это усиление внутренних разногласий с внедрением обычных российских и пропагандистских нарративов", — сказал он.

Как заявил Юсов, в России за этот проект отвечает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

К тому же, по словам представителя ГУР, в последнее время экс-помощник президента РФ Владислав Сурков возвращается к идеологической работе на украинском направлении.

Как говорит Юсов, задачи операций, направленных на украинскую аудиторию, состоят "в расколе общества, деморализации и демотивации к сопротивлению, а также усилению и смещению акцентов на внутренние противоречия".

Напомним, президент утверждает, что у РФ есть план устроить Майдан в Украине и сместить его с поста.

Мы подробно разбирали это заявление Зеленского.