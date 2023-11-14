Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что надеется на то, что 2025-й год станет "переломным" для "разрушительных изменений" в России.

Об этом он сказал в комментарии NV.

"Есть надежда, что 2025 год станет переломным по поводу внутренних системных разрушительных изменений и процессов в российском государстве, обществе и экономике", - заявил он.

Буданов уточнил, что "это не прогноз, а ожидание".

"На сегодня, исходя из имеющихся факторов, вероятность этого есть. Но не забывайте, что эта война с каждым месяцем глобализируется и порождает новые процессы. Они также будут накладываться на ситуацию и будут сильно менять любые предварительные расчеты. Это вызов, с которым уже столкнулись ведущие аналитики мира", – сказал Буданов.

Напомним, что издание The Economist пишет, что война в Украине может затянуться еще на пять лет.

Ранее мы писали о том, что демограф спрогнозировала, что в Украину вернутся максимум половина беженцев.

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