Глава ГУР Кирилл Буданов назвал главного врага Украины в ФСБ РФ.

Об этом Буданов сообщил в интервью "Украинской правде".

"Есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Сергей Беседа (руководитель 5-й службы ФСБ, которая выполняет функции внешней разведки спецслужбы – Ред.). Очень проблемный человек. Он много зла натворил для Украины. Ну ничего, время все расставит", - заявил глава ГУР.

По его данным, после начала вторжения генерала Беседу на определенный промежуток времени отстранили от выполнения обязанностей.

"Но потом все наладилось. Сейчас он занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины. Активными операциями на территории Украины", - рассказал Буданов.

Отметим, что по данным российских СМИ, в марте 2022 года генерал Беседа был арестован за предоставление недостоверной развединформации в преддверии вторжения в Украину. Якобы он даже находился в СИЗО Лефортово.

Также есть информация, что Беседа был в Киеве сразу после расстрела протестующих Евромайдана.

Российский генерал Сергей Беседа. Фото: из открытых источников

Напомним, в том же интервью Кирилл Буданов заявил, что радиоэлектронная и киберразведка РФ находятся на максимально высоком уровне.

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