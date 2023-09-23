Глава ГУР Кирилл Буданов, находясь в США с президентов Владимиром Зеленским, дал интервью изданию War Zone.

Основные тезисы из интервью.

1. Бронетехника в этой войне не играет ключевой роли, слишком развиты средства ее поражения (мины, дроны, ПТУРы). Основную роль играет артиллерия и пешие атаки.

"Сейчас бронетехника используется только для эвакуации или оперативной переброски пехотных расчетов в определенное место, но в боевых действиях не участвует", - заявил Буданов.

Поэтому начальник разведки считает, что при нынешнем стиле ведения войны Россия получит преимущество.

"Если смотреть на ситуацию исключительно с точки зрения человеческих ресурсов, то если сравнивать украинский потенциал с российским, то у русских человеческих ресурсов намного больше. Вот почему мы не можем продолжать сражаться просто солдат с солдатом. Это не принесет желаемых результатов", - заявил он.

По мнению Буданова, Украине нужен рост количества артиллерийских стволов и больше дальнобойных средств поражения.

2. Буданов признал, что потери Украины выросли при контрнаступлении.

"По мере перехода к наступательным действиям все наши потери - как убитыми, так и ранеными - возросли, если сравнивать их с предыдущими периодами", - заявил глава ГУР. При этом он утверждает, что потери у россиян все равно выше.

3. Небольшое количество ракет ATACMS не изменит ситуацию на фронте. "Могу сказать условно, что если это будет 100 ракет, то это ситуацию не изменит", - сказал Буданов. Он считает, что нужны "по крайней мере, сотни" таких ракет.

"Большинство российских командных пунктов и логистических складов находятся за пределами расстояния 85 километров (около 50 миль), что является максимальной дальностью для наших нынешних HIMARS, которые у нас есть. Русские просто размещают командные пункты и другие объекты за пределами этих расстояний, чтобы нам было нечем до них добраться. И такая же ситуация с российской авиацией на аэродромах. Борьба с российской авиацией с использованием систем ПВО очень затратна и неэффективна. Авиацию надо уничтожать на авиабазах", - объяснил необходимость поставки таких ракет Буданов.

4. Действия России в Купянске - это "локальные операции, которые нельзя назвать кампанией или наступательной операцией".

"Несколько месяцев назад они добились определенного успеха, но после этого их остановили на определенных линиях обороны, и с тех пор ничего не происходит", - заявил Буданов.

5. Ракеты "Нептун", которыми Украина атакует Крым, "находятся в процессе развития". Но "у нас нет линий для их производства. Так что проблема в количестве имеющихся".

6. Буданов считает, что нет никаких подтверждений смерти куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

7. Без интернета Starlink от Илона Маска "была бы катастрофа" для ВСУ, заявил Буданов. Он также подтвердил, что Маск отключал эту услугу.

"Это правда, что он и раньше отключал свои продукты и услуги из-за Крыма... Конкретный случай, о котором все говорят, было прекращение покрытия Крыма, но это было не в тот конкретный момент. Это отключение длилось месяц", - сказал глава ГУР.

8. В отличие от обычной своей практики называть "сроки победы", в этот раз Буданов в них уже не уверен.

"В настоящее время трудно это прогнозировать, поскольку на это влияет очень много факторов, и даже если мы вернемся к нашей нынешней наступательной операции в Генеральном штабе, никто не сможет с уверенностью сказать, как долго она будет продолжаться", - заявил он.

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