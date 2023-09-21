В The New York Times опубликовали очередную пессимистическую оценку текущих результатов наступления Украины
The New York Times публикует очередную пессимистическую оценку текущих результатов наступления Украины на юге.
Издание сразу пишет, что без существенных результатов Украина рискует потерять поддержку Запада, который будет склонять ее к переговорам.
Пока прорвать удалось только первую линию обороны и отбить "крошечную" деревню Работино, "что стало тактической победой, которая подчеркнула огромные проблемы, которые ждут впереди".
А впереди не только дополнительные мины, траншеи и "свежие российские силы", но еще и ухудшение погоды, пишет издание. Отметим, что украинские источники делают акцент на том, что российские силы истощаются и как раз это может позволить в будущем совершить прорыв.
Работино при этом было уничтожено в ходе боев, а по снимкам с воздуха NYT предполагает, что количество потерь было "непропорционально количеству отвоеванных земель".
"Можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит, а окружающие сельскохозяйственные угодья будут засеяны минами и неразорвавшимися снарядами, на разминирование которых, вероятно, потребуются десятилетия", - резюмирует издание.
Ранее мы писали о том, что американский генерал Марк Милли сообщил о продолжении наступления ВСУ зимой.
Также мы писали о том, что Владимир Зеленский сказал, что никто не знает, удастся ли совершить крупный прорыв на фронте до конца года.