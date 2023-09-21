The New York Times публикует очередную пессимистическую оценку текущих результатов наступления Украины на юге.

Издание сразу пишет, что без существенных результатов Украина рискует потерять поддержку Запада, который будет склонять ее к переговорам.

Пока прорвать удалось только первую линию обороны и отбить "крошечную" деревню Работино, "что стало тактической победой, которая подчеркнула огромные проблемы, которые ждут впереди".

А впереди не только дополнительные мины, траншеи и "свежие российские силы", но еще и ухудшение погоды, пишет издание. Отметим, что украинские источники делают акцент на том, что российские силы истощаются и как раз это может позволить в будущем совершить прорыв.

Работино при этом было уничтожено в ходе боев, а по снимкам с воздуха NYT предполагает, что количество потерь было "непропорционально количеству отвоеванных земель".

"Можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит, а окружающие сельскохозяйственные угодья будут засеяны минами и неразорвавшимися снарядами, на разминирование которых, вероятно, потребуются десятилетия", - резюмирует издание.

Ранее мы писали о том, что американский генерал Марк Милли сообщил о продолжении наступления ВСУ зимой.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский сказал, что никто не знает, удастся ли совершить крупный прорыв на фронте до конца года.