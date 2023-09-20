Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 20 сентября.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. За сутки произошло более 15 боестолкновений. Отражены российские атаки на следующих направлениях:

Бахмутском – западнее Зайцево,

Марьинском – в районе Марьинки (10 атак).

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 72 авиаудара, совершила 35 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла восемь ударов. ПВО уничтожила 17 "Шахедов", которыми россияне атаковали украинскую территорию.

Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 573-го дня. Украина заявила о контратаках россиян по двум направлениям: в районе Работино и южнее Бахмута - в Андреевке и Клещеевке, где РФ пытается отбить потерянные позиции. Генштаб сообщает, что и ВСУ там ведут штурмовые действия.

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