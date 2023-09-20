Утром, 20 сентября, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки РФ атаковала Украину 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131, из которых 28 были уничтожены.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 24 дронами-камикадзе, из которых 17 были уничтожены.

За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес 9 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил более 60 обстрелов из РСЗО.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Ягодного Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки оккупанты предприняли 13 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах.

На Запорожском направлении атаки врага в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию.



Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 573-го дня. Украина заявила о контратаках россиян по двум направлениям: в районе Работино и южнее Бахмута - в Андреевке и Клещеевке, где РФ пытается отбить потерянные позиции. Генштаб сообщает, что и ВСУ там ведут штурмовые действия.

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