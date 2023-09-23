Погода может быть серьезным препятствием для украинского наступления, особенно для продвижения техники.

Об этом в интервью CNN заявил командующий группы войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Однако, по его словам, украинские силы двигаются небольшими группами и преимущественно пешком, поэтому наступление ВСУ продолжится и зимой.

Тарнавский признает, что для успеха украинским войскам нужно по крайней мере дойти до города Токмак в Запорожской области.

Он называет это задачей-минумум. Тарнавский убежден, что наибольший прорыв последует за Токмаком.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что никто не знает, удастся ли Украине совершить крупный прорыв на фронте до конца этого года.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.