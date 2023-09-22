В пятницу, 22 сентября, в Украине идет 576-й день войны с Россией.

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22 сентября

07.40 Владимир Зеленский опубликовал обращение к украинцам из США.

Рассказал о своем общении с Байденом, конгрессменами и сенаторами.

Сообщил, что Украина будет производить вместе с американцами системы ПВО.

Также Зеленский сказал, что дал "прямые ответы" на "откровенные вопросы" представителей Конгресса.

Речь, вероятно, о республиканцах, от которых сейчас зависит выделение Украине новых сумм на военные расходы.

"Обсудили и усиление институтов нашего государства, чтобы очистить Украину от любых враждебных и коррупционных влияний", - то есть, судя по всему, американцы поднимали и темы внутриполитических реформ.