Анализируем итоги 576-го дня войны в Украине.

Удар по штабу Черноморского флота

Сегодня был совершен мощный ракетный обстрел Крыма. Он происходил в два захода и, похоже, достигшим цели оказался второй.

Информацию об первой волне обстрела Крыма распространило минобороны РФ.

По данным ведомства, сегодня в 10:30 Украина атаковала Крым ракетами и дронами. Флот Севастополя на это время прикрывали дымовой завесой.

Отмечалось, что ПВО сбила одну ракету, два дрона у западного побережья.

Около 13:00 в местных пабликах вновь прошла информация о работе ПВО.

На этот раз "губернатор" Севастополя Развожаев сообщил уже конкретную локацию: ракетный удар по штабу Черноморского флота.. "Около театра Луначарского в Севастополе упал осколок от ракеты", - написал Развожаев.

Вскоре появились кадры с места событий. На первом фото показываем, как выглядело здание.

На актуальных кадрах видно, что в штабе Черноморского флота образовалась "дырка" после прилета.

По данным горожан, взрывная волна была очень сильной.

Над штабом образовался столб дыма.

После прилета обломки разбросало на сотни метров.

Минобороны РФ утверждает, что в ходе атаки ПВО сбила сбила пять ракет. Заявило об одном погибшем военном. По данным местных пабликов, известно о шести пострадавших и одном военном, который "пропал без вести".

Командующий Воздушными силами Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за атаку по Севастополю. То есть, дал понять, что удар наносился ракетами Storm Shadow.

Это уже второй удар Украины по Севастополю - наиболее защищенному системами ПВО месту Крыма. Ранее там были попадания по десантному кораблю и подводной лодке, стоящих в сухих доках.

В России новый удар активизировал дискуссии, нужно ли давать некий ответ Западу (поскольку очевидно, что обстрел велся дальнобойными ракетами британского либо французского производства).

Главред RT Маргарита Симоньян призвала руководство РФ объявить ультиматум странам "коллективного Запада". Судя с ее слов, в ультиматуме должна содержаться угроза России объявить войну Западу.

"Эскалация будем продолжаться в геометрической прогрессии пока мы не будем вынуждены предъявить им всем (Западу - Ред.) ультиматум о том, что отныне мы будем обращаться с ними как с участниками конфликта, то есть с военными противниками, которыми они и являются. Не вижу другого исхода", - написала Симоньян.

В таком же духе высказались и ряд других российских провоенных спикеров.

Тем более, что удар по штабу Черноморского флота наложился на появление сегодня неофициальной информации о том, что американцы все-таки дадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS, правда, в небольшом количестве и с кассетными боеприпасами (они считаются менее современными, чем другие образцы ракет). Также непонятно когда эти ракеты будут поставлены - в объявленном вчера новом пакете помощи от США Украине их нет. Также как и нет пока официального подтверждения передачи ракет.

Тем не менее, понятно, что если ракеты передадут, они также полетят по тылам российских войск, в том числе и в Крыму. А значит и удары подобные нынешнему прилету по штабу в Севастополе участятся.

Ранее представители российской власти (например, зампред Совбеза РФ Медведев и руководители МИД) неоднократно заявляли, что передача ATACMS будет "красной линией". И в ответ Россия предпримет "самые жесткие меры". С намеком на возможность прямого военного столкновения РФ и стран Запада с перспективой ядерной войны.

Мы уже писали о том, что в Москве могут рассматривать как один из вариантов сценарий "Карибского кризиса 2.0" - ультиматум с угрозой ядерного удара по США, чтоб потом выйти на какие-то договоренности о "победном" для себя завершении войны в Украине и, в целом, по отношениям с Западом.

Намеки на такой вариант с соответствующими угрозами звучат из РФ постоянно. Но до сих пор на практике они не реализовались. В том числе и из-за позиции Китая и других крупнейших стран незападного мира, которые выступают против любых попыток использовать ядерное оружие. И пока открытым остается вопрос каким образом Москва будет реагировать на передачу ракет ATACMS и будет ли вообще.

К слову, среди российских комментаторов есть и другое отношение к ударам по Севастополю, чем у Симоньян. Они считают, что это попытка Украины сорвать возможность договоренностей Запада и России о прекращении войны (подобнее о возможных договоренностях - ниже). А потому и наносятся крайне болезненные для РФ с имиджевой точки зрения удары, чтоб спровоцировать Москву на какие-то резкие шаги, в том числе и в отношении Запада.

Зеленский и Вашингтон

Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе оттеснил в информполе на второй план важнейшее внешнеполитическое событие, связанное с войной в Украине - встречу Владимира Зеленского вчера в столице США с президентом Джо Байденом и представителями Конгресса.

При этом новости, которые просачивались с этих встреч, для Киева были не очень позитивными.

Сейчас решается судьба новой военной помощи Украине на 24 миллиарда, которую запросил у Конгресса Белый дом. И, собственно, визит Зеленского и имел одной из главных целей убедить конгрессменов поддержать этот запрос.

Аргументы на встрече с ними президент приводил те, что в Украине обычно не озвучиваются. В частности, Зеленский заявил членам Конгресса, что Украина проиграет в войне, если США остановят помощь.

"Было одно предложение, которое суммирует ситуацию. Цитирую его дословно – Зеленский сказал: "Если мы не получим помощь, то проиграем в войне". Это его цитата", – заявил глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Такое течение разговора подтвердил и сенатор Джон Корнин, республиканец от Техаса. По его словам, Зеленский выслушал вопросы американских законодателей об "усталости от финансирования" Украины, а затем рассказал о "последствиях, если мы перекроем деньги".

Одно из таких последствий - это может сократить помощь от Европы.

Сам Зеленский все эти моменты обошел, излагая свою версию встречи.

"Мы говорили об очень многих вопросах. Мы довольны, что сенаторы, Конгресс и США — разумеется, весь американский народ нас поддерживает — поддерживали нас с первых дней полномасштабной войны. Мы говорили обо всем, о поддержке, о поле боя, о наших планах. Я не могу рассказать журналистам все детали, но думаю, что у нас был очень сильный диалог с сенаторами", – сказал украинский президент.

Также Зеленский, по его словам, дал "прямые ответы" на "откровенные вопросы" представителей Конгресса.

Сейчас сложно сказать, насколько эти ответы устроили республиканцев. Однозначно негативных реакций от них не было - как и обещаний, что новая помощь будет выделена. Голосование за новые 24 миллиарда для Украины, видимо, и станет "моментом истины" в этом вопросе.

Но пока журналисты в США пишут, что прием Владимиру Зеленскому был оказан "холодный" (frosty). Так выразилось издание Аxios. Оно напоминает, что двухминутные овации, которые украинский президент получил в прошлом году в Конгрессе, "кажутся далекой мечтой по сравнению с тем, с чем он столкнулся во время своей второй военной поездки в Вашингтон".

Источник сообщил Axios, что Зеленский покинул встречу со спикером Конгресса республиканцем Маккарти и другими членами Палаты представителей, будучи настроенным "очень реалистично".

Агентство Bloomberg по итогам визита сделало вывод, что на Владимире Зеленском начинает "сказываться давление" союзников. "Теперь он подозревает, что приверженность президента Джо Байдена колеблется, и другие лидеры, возможно, следуют примеру США", - пишет издание со ссылкой на источник.

Собеседники издания говорят, что союзники в частном порядке подталкивают Зеленского обратить внимание на то, какая Украина "появится после войны", в то время как войска испытывают сложности с прорывом обороны РФ.

В этом контексте поднимается вопрос коррупции. Bloomberg называет Украину "самой коррумпированной страной Европы". По данным издания, некоторые страны готовы увязать будущую финансовую помощь с проведением конкретных реформ, в том числе, поддержкой антикоррупционной прокуратуры.

По словам западного чиновника, параллельно усиливается дискуссия о том, "как долго Зеленский сможет продолжать свою деятельность, прежде чем он начнет переговоры с Кремлем".

Зеленский же переживает из-за грядущих выборов в США. Он "был уязвлен" тем, что не получил приглашения на саммит G20 в Дели в этом месяце. Хотя это была позиция правительства Индии, Зеленский расценил это как знак, что поддержка США стала более ограниченной, и это "усугубило его опасения", что избирательная кампания 2024 года может нарушить поставки помощи и оружия Украине.

Западный чиновник согласился с тем, что в последние недели действительно произошел сдвиг в характере поддержки, которую Украина получает от своих союзников. "А череда коррупционных дел начала сводить на нет широкую поддержку, которую он (Зеленский - Ред.) имеет со стороны украинского народа".

"Слухи о переговорах с Кремлем становятся только громче. Один британский чиновник заявил, что было бы лучше найти какое-то решение конфликта до президентских выборов и что наиболее вероятный способ достичь этого — добиться того, чтобы украинские успехи на поле боя вынудили Путина пойти на переговоры", - пишет Bloomberg.

Немецкий журналист Юлиан Репке (Bild) заявил, что визит Владимира Зеленского в США не принес желаемых результатов. "Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши... и Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет", - написал он.

Впрочем, с пустыми руками президент Украины из США не уехал. Во время визита Белый дом объявил о новом военном пакете на 325 миллионов, куда вошли в том числе кассетные снаряды. Вот полный список:

- ракеты AIM-9М для ПВО

- дополнительные боеприпасы для HIMARS

- ЗРК Avenger

- пулеметы для борьбы с беспилотниками

- 155-мм артиллерийские снаряды в том числе кассетные

- 105-мм артиллерийские снаряды

- противотанковые ракеты TOW

- противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4

- более 3 миллионов патронов

- 59 легких тактических машин

- боеприпасы для расчистки препятствий

- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Обращает на себя внимание, что в этом пакете нет новых новых БМП или ракет для "Пэтриота", не говоря уже о танках.

Вместе с общей не очень позитивной атмосферой визита Зеленского в США все это уже активно используется в России и среди ее союзников для продвижения темы о нарастающих проблемах в отношениях Запада и Киева.

Так, например, Александр Лукашенко утверждает, что Запад начал "сливать" Зеленского.

"Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это", - сказал Лукашенко.

В тоже время, у неоднозначных сигналов с Запада может быть и другое объяснение. США не "сливают" Зеленского, а обдумывают в целом смену стратегии по войне в Украине и пытаются понять - поддерживать ли дальше усилия по контрнаступлению или принять оборонительную стратегию (детальнее об этой дилемме "Страна" писала здесь).

Как мы уже анализировали, оборонительная модель для Запада может быть сейчас более прогнозируемой и менее затратной, чем наступательная - ввиду того, что контрнаступление на юге буксует.

Кроме того, она более логична и с точки зрения избирательного цикла в США. Выбивать новые объемы военной помощи Байдену, как показал визит Зеленского, становится все сложнее. И по мере приближения к выборам эти трудности будут лишь нарастать. И, если вполне можно убедить республиканцев, что Украину нельзя "слить" и дать победить России, то уговорить их на куда более рискованные и крупные инвестиции в новое контрнаступление будет гораздо сложнее.

В этом плане очень показательна статья в журнале The Economist.

Ее авторы пишут, что Украине грозит долгая война, поэтому необходимо изменить курс.

Рассчитывать на скорый прорыв обороны РФ "было бы ошибкой", "просить о прекращении огня или мирных переговорах бессмысленно", а если прекратить воевать, то можно "потерять страну".

"И Украина, и ее западные сторонники начинают понимать, что это будет изнурительная война на истощение. Но, к сожалению, Украина еще не готова; как и ее западные партнеры. Они по-прежнему сосредоточены на контрнаступлении. Им необходимо переосмыслить военную стратегию Украины и то, как управляется ее экономика. Вместо того, чтобы стремиться «победить», а затем восстановиться, целью должно быть обеспечение того, чтобы Украина имела выносливость для ведения длительной войны и могла процветать, несмотря на это", - пишет издание.

Авторы статьи предлагают:

- провести военную "перекалибровку" - начать "рационально использовать ресурсы и изменить правила игры" в условиях дефицита живой силы. То есть - другими словами, прекратить активные наступательные действия;

- повысить устойчивость Украины, наладив техническое обслуживание поврежденной техники, регулярные поставки боеприпасов и обучение военных, усилив ПВО;

- провести экономическую перекалибровку - "меньше напыщенных планов по послевоенному восстановлению и больше внимания увеличению производства и капитальных расходов сейчас". Необходимо перейти от зависимости от внешней помощи к привлечению инвестиций. Для этого нужна безопасность, экономический реформы, борьба с коррупцией, упрощение ведения бизнеса.

"Слишком много разговоров об Украине строятся на «окончании войны». Это необходимо изменить. Молитесь о скорейшей победе, но планируйте долгую борьбу", - пишет The Economist.

Отметим, что логика в этих рассуждениях есть. Украина сможет выдержать длительную войну, только если на территориях, где не ведутся боевые действия, восстановится более-менее нормальная жизнь и экономика. То есть, примерно, как это было во время и после войны на Донбассе в 2014-2015 годах.

Однако есть существенные отличия. Во-первых, активная фаза боевых действий на Донбассе завершилась заключением Минских соглашений и перемирия, возможность которого The Economist отбрасывает. Во-вторых, масштаб боев сейчас неизмеримо больше. Удары наносятся по всей территории страны, огромное количество населения уехало из Украины. Мужчины бегут от мобилизации за границу, либо прячутся по домам. И трудно понять каким образом в таких условиях можно говорить о нормализации экономики, привлечении инвестиций и прочем, о чем пишет The Economist. Все это вряд ли возможно без перемирия и "глубокой заморозки" войны.

Впрочем, стоит отметить, что некоторые подвижки по экономике есть.

Так, впервые после выхода России из зерновой сделки, в порты Украины и из портов Украины начали ходить суда.

Два суда уже пришли и вышли с грузом из портов, а еще три двигаются на загрузку. Причем, как предполагается, в них загрузят не только зерно, но и руду.

И Россия этому никак не мешает (по крайней мере пока).

Таким образом, выйдя из зерновой сделки РФ потеряла контроль над тем, что провозят корабли в Украину и обратно. И теперь экспортирует Украина не только зерно - да и ввозить на судах в украинские порты могут по логике самые различные товары, включая оружие (о том, что именно такие последствия могут быть "Страна" писала еще в мае).

Правда, количество суден, которые пользуются временным коридором, не очень большое, так как есть проблемы со страхованием и, в целом, пока далеко не все судовладельцы рискуют отправлять свои корабли в зону боевых действий.

Но, если суда и дальше будут идти в обоих направлениях беспрепятственно, то, возможно, ситуация изменится и их число кратно увеличится.

Не исключено, впрочем, что в Москве уже готовят какой-то ответ на эту ситуацию. Россия располагает средствами дистанционного поражения кораблей и может их топить прямо в море на подходе к украинским портам.

Но делать это без проверки корабля было бы откровенным "беспределом", чреватым серьезным обострением всей международной обстановки и негативной реакцией в том числе тех стран, которые не вводили санкций против РФ. Второй вариант - наносить удары по инфраструктуре черноморских портов. Но для этого нужно сконцентрировать очень большое количество ракет и ударных беспилотников, чтоб не только "пробить" украинскую систему ПВО, но и нанести сколько-нибудь существенный урон портовому хозяйству. Имеет ли РФ такие ресурсы - пока непонятно. По крайней мере никогда до сих пор столь массированные удары по портам не наносились.

"Вагнер" идет на берег Днепра?

"Вагнеровцы" уже прибыли на левый берег Херсонской области, сообщают отдельные российские военкоры.

Утверждается, что сейчас их штурмовые отряды распределяются по секторам. Других подтверждений этой информации нет. Но ранее появились фото «вагнеровцев» перед отправкой в Украину.

Отметим, что в сравнение со многими другими участками фронта (особенно с Запорожским и Бахмутским направлениями), в Херсонской области обстановка более-менее спокойная. Боестолкновения носят локальный характер и, в основном, идут на днепровских островах между левым и правым берегом. Также проводятся массированные обстрелы с обоих сторон. Но по интенсивности боев это явно не Работино, не Клещеевка, и не Марьинка с Авдеевкой.

Поэтому почему именно на херсонское направление решили отправить «вагнеровцев» (если их туда реально отправили), не совсем понятно. Разве что россияне готовятся к форсированию Днепра, либо, наоборот, ожидают, что реку будут форсировать крупными силами ВСУ. Но на такие варианты пока мало что указывает.

В тоже время, стоит отметить, что не так давно телеграмм-каналы, связанные с «Вагнером» активно разгоняли «зраду» по поводу ситуации с российской обороной на левом берегу Днепра. Заявляли об угрозе развала фронта и массированного прорыва ВСУ на левый берег. Ничего из этого до сих пор так и не случилось. Но, не исключено, что это была информподготовка к проявлению на данном участке фронта «вагнеровцев», которых эти же телеграмм-каналы затем представят как «спасителей», «переломивших ситуацию». В таком случае от «вагнеровцев» можно ожидать неких акций с боями на островах или же рейдов на правый берег Днепра, которые в целом на ход войны окажут минимальное влияние, но будут использованы для возвращения «Вагнера» в информполе и для интенсивного пиара как «вагнеровцев», так и тех лиц или структур, которые их курируют.

К слову, интересно в каком статусе «Вагнер» вернётся на фронт. Ходили слухи, что он будет заключать контракты не с минобороны, а с Росгвардией. На днях в Госдуме уже заявили, что готовят законопроект о включении в Росгвардию «добровольческих формирований». Правда, отрицают, что это делается под «Вагнер».