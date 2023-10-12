Радиоэлектронная и киберразведка РФ находятся на "максимально высоком уровне".

Об этом заявил глава управления разведки при Министерстве обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

"Агентурная разведка провалена, а радиоэлектронная и киберразведка на очень высоком уровне находятся. На максимально высоком, я бы сказал", - сказал глава ГУР.

Он также отметил работу российских ДРГ на севере.

"К сожалению, их диверсионные группы достаточно хорошо работают в наших пограничных частях на севере страны. Они заходят через Россию – Брянская, Курская области. Там они заходят, проводят засады очень часто, иногда даже налеты совершают и выходят обратно", - рассказал Буданов.

Напомним, сегодня командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщал, что ночью была отбита попытка прорыва через границу российской ДРГ из восьми человек в Сумской области.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.