Глава ГУР Кирилл Буданов отреагировал на нападение бойцов подчиненного ему спецподразделения "Кракен" на полицейских на одном из блокпостов в Харькове.

Комментарий инцидента он дал изданию "Бабель".

"Мое мнение по поводу инцидента на блокпосту в Харькове очень простое: все представители силовых структур должны руководствоваться законами и присягой. Знать и уважать права и обязанности каждого, кто исполняет свои служебные обязанности – это аксиома", – заявил Буданов.

"Конечно, такие истории, как в Харькове, никакой пользы не приносят. Поэтому в целом я крайне негативно оцениваю этот неприятный инцидент, такие случаи недопустимы", – добавил начальник ГУР.

Буданов считает, что конфронтация между своими – это путь в пропасть.

Напомним, "Страна" из своих источников узнала, что в Харькове 29 сентября в 15:00 на стационарном блокпосту люди в военной форме (на некоторых из них были опознавательные знаки подразделения "Кракен") достали автоматы и приказали полицейским и военным, которые дежурили там, лечь на землю.

Люди, захватившие блокпост, заявили, что военных из их подразделения ВЧ 0458 проверять нельзя.

Вскоре полиция Харьковской области официально подтвердила эту информацию и заявила, что завела уголовное дело.