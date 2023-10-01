Полиция Харьковской области официально подтвердила информацию "Страны" об инциденте на блок-посту, где люди в военной форме с нашивками подразделения "Кракен" угрожали полицейским.

Об этом правоохранители региона сообщили в своем Фейсбуке.

Как сказано в посте полиции, 29 сентября около 15:00 к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали четыре внедорожника. Из них вышли мужчины в военной форме, угрожали огнестрельным оружием всему сводному отряду, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы и представитель военной службы правопорядка. Они требовали прекратить проверки и осмотры их транспортных средств при проезде через блокпосты. После короткого спора они уехали с места инцидента.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, задокументировавшая преступление.

В этот же день по данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводят следователи Харькова под процессуальным руководством военной прокуратуры.

"Напомним, что на блокпостах полиция выполняет свои функциональные обязанности в соответствии с действующим законодательством в условиях военного времени для предотвращения попадания в Харьковскую область незаконного оружия, наркотиков, взрывоопасных веществ. Силы обороны борются за независимость нашего государства в тяжелых боях. Задача полиции – помочь нашим воинам отстоять нашу страну, обеспечить уважение к законодательству Украины. У нас не должно быть неприкосновенных. Призываем всех без исключения с уважением относиться к законам Украины", - добавили в полиции.

Напомним, мы описывали ситуацию на блок-посту со слов источника в правоохрнительных органах. По словам источника, угрожавшие военным были на авто с символикой "Кракена".

Как мы сообщали, "Кракен" является спецподразделением ГУР. Вместе с его военными в одной из операций на Харьковщине участвовал глава ГУР Кирилл Буданов.