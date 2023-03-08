Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов лично принимал участие в операции по освобождению села Русская Лозовая Харьковской области в апреле прошлого года.

Об этом заявляет спецподразделение ГУР "Кракен" в своем телеграм-канале.

Канал также опубликовал фото с Будановым, сделанные 29 апреля 2022 года в Харькове перед штурмом.

"Сейчас можно говорить – на эту задачу приезжал Кирилл Алексеевич Буданов. Ходил на штурм", - рассказал командир спецподразделения Kraken с позывным Вито.

Как писала "Страна", ВСУ освободили от российских войск стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом 29 апреля прошлого года. Операция осуществлялась, как тогда сообщалось, силами штурмового подразделения ГУР Минобороны.

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