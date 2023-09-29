Во Львовской области восстановят ночные блокпосты на трассах и будут ограничивать движение во время тревог.

Такое решение принял сегодня областной совет обороны.

Принятые меры должны способствовать контрдиверсионной работе и общественной безопасности перед началом отопительного сезона и ввиду рисков российских атак по энергетическим и другим стратегическим объектам.

По решению совета обороны области, блокпосты восстановят на главных трассах - в частности, на въездах во Львов.

Напомним, по данным украинского командования, в РФ экономят ракеты для массированных ударов по энергосистеме Украины в осенне-зимний период.

Война в Украине идет уже 582-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 сентября 2023 года в онлайне.

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