В Броварском районе Киевской области сегодня будут проводиться усиленные фильтрационные мероприятия. Будут проверяться граждане и транспортные средства при пересечении блокпостов.

Об этом сообщает местные власти.

Они призывают иметь при себе документы об удостоверении личности и документы на транспортное средство.

О причинах - не сообщают.

Также усиленные фильтрационные мероприятия ожидаются в Броварском районе 25 мая.

Напомним, в Киеве 23-25 мая проходят военные учения, заявили в Сухопутных войсках. Военные просят не сообщать в соцсетях о перемещении техники и личного состава.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.