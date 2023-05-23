В Киевской области внедряют новейшую систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Об этом сообщил в своем Фейсбуке глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Совместно с начальником Главного управления Национальной полиции Киевской области Андреем Небытовым презентовали внедрение в области новейшей системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. За средства областного бюджета закуплено 1229 камер видеонаблюдения. Всего в Киевской области установлено 1883 камеры видеонаблюдения. Из них 500 камер – с функцией распознавания лиц, 905 – обзорных, 480 – с распознаванием номеров", - сообщил Кравченко.

По его словам, такие камеры значительно повысили возможность поиска и оперативного поиска лиц, совершающих преступления, выявлять ДРГ, искать пропавших детей, которых в этом году исчезло 238. Все они были найдены.

Кравченко добавил, что в особой защите, контроле и безопасности нуждается энергетическая сфера области. Ведь, как показал опыт, именно она привлекает внимание россиян. Поэтому несколько камер находится на объектах критической инфраструктуры, а также в Чернобыльской зоне, приграничной зоне. Немало – на автодорогах Киевской области. Продолжается обустройство камерами железнодорожных переездов.





Ранее мы сообщали, что с 22 мая в Киеве усилили ограничения на въезд грузовиков. Временно будет запрещен их заезд в город во время воздушной тревоги.

Также в столице изменили работу общественного транспорта во время воздушной тревоги.